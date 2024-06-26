Filenin Sultanları’nın 2024 Paris Olimpiyatları maç programı belli oldu

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup müsabakaları programı belirlendi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye - Hollanda



1 Ağustos

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00 Türkiye - İtalya