Filenin Sultanları’nın 2024 Paris Olimpiyatları maç programı belli oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında 29 Temmuz'da Hollanda, 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos'ta da İtalya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları’nın 2024 Paris Olimpiyatları maç programı belli oldu
Editör: Yağmur Biçen

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup müsabakaları programı belirlendi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye - Hollanda


1 Ağustos

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00 Türkiye - İtalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'u tebrik ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'u tebrik ettiGündem
# filenin sultanları # Paris
Çok Okunanlar
Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Tüketicilere müjde: Ekstra ücretler faiziyle geri alınacak
Tüketicilere müjde: Ekstra ücretler faiziyle geri alınacak
Bingöl'de korkutan deprem!
Bingöl'de korkutan deprem!
Öne Çıkanlar Hükümetten Temmuz zammı açıklaması! Hükümetten Temmuz zammı açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'u tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'u tebrik etti