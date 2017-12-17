Ürdün ve Suudi Arabistan vatandaşlığı bulunan Filistinli milyarderin, kendilerini telefonla arayarak Suudi Arabistan'da gözaltına alındığını söylediğini aktaran ailesi, Mısri'nin gözaltı nedenine ilişkin ise henüz bilgilerinin olmadığını ifade etti.
Mısri'nin sahip olduğu iki şirkette üst düzey görevde yer alan iki yetkili de bu bilgiyi doğrulayarak, Mısri'nin çarşamba gününden bu yana Suudi Arabistan'da bulunduğunu ve tam olarak nerede tutulduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.
Sabih el-Mısri'nin ailesinden alınan bilgiye göre, Ürdün'de ikamet eden Filistin asıllı milyarder, geçtiğimiz günlerde gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındı.
Ürdün ve Suudi Arabistan vatandaşlığı bulunan Filistinli milyarderin, kendilerini telefonla arayarak Suudi Arabistan'da gözaltına alındığını söylediğini aktaran ailesi, Mısri'nin gözaltı nedenine ilişkin ise henüz bilgilerinin olmadığını ifade etti.
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