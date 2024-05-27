Filistin PEN Başkanı Şair Hanan Awwad, Antalya'da konuştu: "Katliama sessiz kalmayın!"

Filistin PEN Başkanı Şair Hanan Awwad, Antalyalılarla buluştu. Awwad, Antalya Sanatçılar Derneği’nin düzenlediği ‘Filistin ile Edebiyat Sanat Söyleşisi’ne konuşmacı olarak katıldı.

Editör: Haber Merkezi
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Filistin PEN Başkanı Şair Hanan Awwad, Antalyalılarla buluştu. Awwad, Antalya Sanatçılar Derneği’nin düzenlediği ‘Filistin ile Edebiyat Sanat Söyleşisi’ne konuşmacı olarak katıldı. Türkiye ve Filistin dostluğunun önemini vurgulayan Awwad, Ulusal Kanal aracılığıyla dünyaya 'katliama sessiz kalmayın' çağrısı yaptı.


"BU BAĞ YENİ DEĞİLDİR"

Awwad, Antalya Sanatçılar Derneği’nin düzenlediği ‘Filistin ile Edebiyat Sanat Söyleşisi’nde konuştu: "Filistin ve Türkiye arasındaki bu bağ elbette yeni değildir. Tarihsel olarak baktığımızda da her alanda karşılıklı dayanışmanın öne çıktığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi her iki ülkenin yazarları Türkiye ve Filistin’de birçok kez bir araya gelerek paylaştığımız değerleri onurlandırmıştır.

1998 -2004 yılları arasında Yaser Arafat'ın kültür danışmanlığını yapan Awwad, Ulusal Kanal’a konuştu. Türkiye-Filistin dostluğunun tarihsel köklere dayandığını vurguladı. Edebiyatla bu dostluğun ve dayanışmanın daha da güçlendiğini belirtti.

Awwad, Filistin’e yönelik yapılan saldırıların dünya kamuoyunda büyük tepkiler uyandırdığını söyledi. Ülkelere ‘katliama sessiz kalmayın’ çağrısı yaptı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# filistin # gazze # katliam
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