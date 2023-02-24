Filistin'de kanlı İsrail baskını

İsrail Ordusu, Filistin'in Batı Şeria'daki Nablus kentine baskın yaptı. 11 Filistinli şehit oldu. Fanatik Yahudiler yasa dışı yerleşim yerlerinde sevinç gösterileri düzenledi. Doğu Kudüs sokakları da gergin.

İsrail Ordusu Filistinlilerin evlerini bastı. Direnenlerin üzerine mermi yağdırdılar. Görüntüler İsrail işgalindeki Filistin'den.

11 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Batı Şeria'nın en büyük kentlerinden olan Nablus kentine baskın yapıldı. 3 farklı noktadan kente giren İsrail güçleri direne Filistinilerin üzerine kurşun yağdırdı. Aralarında çocuklarında olduğu 11 Filistinli şehit oldu, yüzlerce Filistinli yaralandı. Saldırı sonrası Batı Şeria'da genel grev ilan edildi. Tüm kepenkler indi. Cenazeler için tören düzenlendi.

ŞEKER DAĞITARAK KUTLADILAR

Filistin halkı kanlı baskının yasını tutarken bir grup fanatik Yahudi yerleşimci kutlama yaptı. Batı Şeria sokaklarında dans ederek şeker dağıttı.

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