Film gibi kaçış! Yüzünü estetikle değiştiren firari zanlı 7 yıl sonra yakalandı

Ankara'da 2010 yılında işlenen Burak Şen cinayetinin azmettiricisi olduğu belirlenen ve 7 yıldır Gürcistan'da saklanan Barış Mirza, Türkiye'ye dönüşünde yakalandı.

Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara'da 2010 yılında 26 yaşındaki Burak Şen'in otomobilinde kurşunlanarak öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu tespit edilen Barış Mirza, yedi yıllık firarının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gürcistan'dan Türkiye'ye dönen şüphelinin, yakalanmamak için estetik operasyonlarla fiziksel görünümünü kardeşine benzettiği ve onun kimliğini kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mirza tutuklandı.

28 KURŞUNLU İNFAZIN ARDINDAN GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Olay, 29 Ekim 2010 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde meydana geldi. Burak Şen, içinde bulunduğu otomobilin 28 kurşunla taranması sonucu hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında cinayeti azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza'nın yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Mirza'nın izini süren güvenlik güçleri, şüphelinin yedi sene boyunca firari olarak Gürcistan'da yaşadığını tespit etti. Gürcistan'daki yaşamının ardından Türkiye'ye dönme kararı alan firari zanlı, sınırda ve ülke içinde dikkat çekmemek amacıyla kapsamlı bir fiziksel değişim süreci geçirdi. Yapılan incelemelerde Mirza'nın burnundan, dudaklarından ve çenesinden estetik ameliyatlar olduğu saptandı. Ayrıca saç ekimi de yaptıran şüphelinin, yüz hatlarını tamamen değiştirerek kendisini doğrudan kardeşine benzetmeye çalıştığı tespit edildi.

Geçirdiği operasyonların ardından kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak Türkiye'ye giriş yapan şüpheli, bu yöntemle kardeşine benzeyerek ülke içinde kaçmayı sürdürmeyi planlıyordu. Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Barış Mirza'nın gerçek kimliği deşifre edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ankara
