Film gibi olayda sürücüsüz kalan otomobil sahibini iki kez ezdi

Kağıthane’de yaşanan kaza, mahallede büyük panik yarattı. Talatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, geri manevra yapmak isteyen sürücü aracından düştü ve sürücüsüz kalan otomobilin altında kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın boyutunu ortaya koydu.

Olay, 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde aracına binen 48 yaşındaki Savaş D., otomobiliyle geri çıkış yapmak istediği sırada dengesini kaybederek sürücü kapısından yere düştü.

Hareketini sürdüren araç kısa süre sonra sürücüsüne çarptı. Otomobil, sürücüyü duvara doğru sürükleyerek sıkıştırdı. Olayı fark eden mahalle sakinleri yardıma koştu.

HEM SÜRÜCÜYE HEM YARDIMA GELENE ÇARPTI

Yerden kalkmaya çalışan sürücü bu sırada yeniden tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Geri viteste olduğu belirtilen araç bir kez daha hareket ederek hem sürücüye hem de yardımına koşan vatandaşa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Savaş D.’nin kalça kırığı ve ayaklarında yaralanma olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın etkisiyle seyir halindeki bir araç ile park halindeki başka bir araçta maddi hasar oluştu. Kaldırımda bulunan elektrik panosu da zarar gördü. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“Duvar olmasa belki daha kötü olabilirdi”

Mahalle sakinlerinden Veteriner Mustafa Pekgöz yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Olay Kasım ayında gerçekleşti. Yan komşumuz otomatik vites aracını geri vitese alıp çıkarken, o esnada komşusuyla konuşmak istedi. Aracın kapısını açıyor, bir ayağa aracın dışındayken diğer ayağı frende. Frende olan ayağı kayıyor. Araç geri viteste olduğu için geri geri gitmeye başlıyor. Geri geri gitmeyi başlayınca dengesini sağlayamıyor ve düşüyor. Önce geri giden aracın ön tekerleğinin altında kalıyor. Park halindeki araca çarpıyor. Yoldan geçen ve kaldırımda olan bir araca çarpıyor. Ne olduysa geri vitesteki araba ileri doğru gelmeye başlıyor. Araçtan düşen komşumuz kendini toparlamaya çalışırken bu sefer araç yine üzerinden geçiyor. Araç duvara çarparak durabiliyor. Duvar olmasa belki daha kötü olabilirdi. Ona yardım etmek isteyen komşusu da kazayı ucuz atlatıyor. Kalçasında ciddi bir hasar oluştu. Bir buçuk ay evde tedavi gördü.”