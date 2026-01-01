Film sahnelerini aratmadı: Zonguldak'ta cip köprüde asılı kaldı
Zonguldak'ta gece saatlerinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, köprü korkuluklarını parçalayarak nehrin üzerinde asılı kaldı. İçinde 4 kişinin bulunduğu cipin metrelerce yüksekten düşmesine ramak kala durduğu olayda facianın eşiğinden dönüldü.
Kaza, gece saatlerinde Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan 6 Nisan Köprüsü üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden İstasyon mevkisine doğru seyreden 58 AFJ 973 plakalı cip, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrularak köprü korkuluklarına çarptı.
FİLYOS ÇAYI'NA DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDULAR
Çarpmanın etkisiyle köprünün demir korkuluklarını kıran cip, Filyos Çayı'nın üzerinde askıda kaldı.
Aracın nehre düşmesine santimler kala durabildiği kazada, sürücü ve araçta bulunan 3 yolcu ölümden kıl payı döndü. Araçtakilerin yara almadan atlattığı kaza sonrası bölgede büyük panik yaşandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü korkuluklarında asılı vaziyette duran cip, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.