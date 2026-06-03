Filmleri aratmayan kovalamaca! Biri aracın altına saklandı, diğeri otobüste enselendi!

Nevşehir Lise Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi intikal etti. Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, çatışmanın yaşandığı noktada 34 NCR 830 plakalı bir aracı çalışır vaziyette ve terk edilmiş halde buldu.

KARŞILIKLI ATEŞ AÇILDI

Bölgede bulunan 44 yaşındaki Metin K. ile iletişime geçen ekipler, olayın nasıl geliştiğine dair ilk bilgileri aldı. Metin K., bahsi geçen araçtan inen iki kişinin kendisine doğrudan tabancayla ateş ettiğini ve kendisinin de bu saldırıya silahla karşılık verdiğini anlattı. Yaşanan bu çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

ARACIN ALTINDA YAKALANDI

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahısların yakalanması amacıyla derhal geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. Yürütülen takip sonucunda, şüphelilerden 23 yaşındaki İlhan Ç.'nin bir alışveriş merkezi yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerini fark eden zanlı, koşarak AVM'nin otoparkına sığındı. Otoparkta çemberi daraltan ve çıkış yapan araçları tek tek durdurarak arayan polis ekipleri, İlhan Ç.'yi park halindeki bir aracın altına saklanmış vaziyette bulup gözaltına aldı. Ekiplerin bu bölgede yaptığı detaylı çalışmalarda, olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi.

Asayiş ekipleri eş zamanlı olarak olayın diğer şüphelisi 27 yaşındaki Fırat S.'nin peşine düştü. Yapılan istihbarat çalışmalarıyla, zanlının bir yolcu otobüsüne binerek Batman'a gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Harekete geçen ekiplerin koordinasyonuyla söz konusu otobüs Kayseri'de durduruldu. Otobüs içerisinde yapılan arama sonucunda Fırat S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere tekrar Nevşehir'e getirildi.

ÇATIŞMADAN BİR GÜN ÖNCEKİ İSTANBUL DETAYI

Olayda kullanılan ve Lise Caddesi'nde terk edilmiş halde bulunan 34 NCR 830 plakalı otomobilin, çatışmadan bir gün önce de polisin radarına girdiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün durumundan şüphelendikleri bu aracı takibe alarak Göre beldesi girişinde durdurmuştu. O esnada araçta bulunan Fırat S. ve Murat D.'nin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştı. Şahıslar, polise verdikleri ifadede İstanbul'dan Nevşehir'e arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla geldiklerini belirtmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metin K., Fırat S. ve İlhan Ç.'nin emniyetteki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.