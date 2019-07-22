Fındık bahçeleri hasar gördü

Düzce'de yaşanan sel felaketinin ağır bilançosu gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Felaketten en fazla etkilenen yerlerden biri de Akçakoca Esmahanım Köyü. Bölgedeki fındık bahçeleri sel ve heyelan nedeniyle büyük zarar gördü. Tek geçim kaynağı yok olan köylü büyük zararda. Vatandaşlar bir an önce yardım eli bekliyor.

Fındık bahçelerin bir kısmını sel süpürdü kalanları da yoğun yağış altında adeta yok oldu. Sel felaketi öyle bir zamanda geldi ki köylünün tek geçim kaynağını alıp götürdü.



Düzce Akçokoca Esmahanım Köyünde yaşayanların yarası büyük. Hem başlarını soktuğu çatılarını hem de geçim kayanaklarını kaybettiler.



Bölgeye gelen fındık işçilerinin de evi yok artık. Köylüler şimdi kara kara, kalan fındığın nasıl toplanacağını, borçlarının nasıl ödeyeceğini düşünüyor.



Yıllardır emek verilen dededen kalma toprakları sadece sel değil heyelanda etkiledi. Köylü, tek geçim kaynağı yok olduğu için büyük zararda, biran önce yardım eli bekliyor.





ulusal.com.tr

