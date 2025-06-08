Fındıkta büyük çöküş! Rekolte kaybı yüzde 50’ye dayanıyor

2024 Nisan ayında yaşanan şiddetli zirai don, Türkiye genelinde tarımı ağır darbe altına aldı. Ekonomim'e göre, 65 ilde etkili olan don felaketi, özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık bahçelerini yok etti. Ordu ve Giresun, bu yıkımdan en çok etkilenen iller oldu. Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) verilerine göre yalnızca bu felaketten kaynaklı 21 milyar liralık hasar tespit edildi. Üstelik bu zarar sadece bugünü değil, önümüzdeki 2-3 yılı da kapsayacak gelir kaybı anlamına geliyor.

REKOLTE KAYBI YÜZDE 50’YE YAKIN

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaşanan felaketin boyutunu “tarihi bir yıkım” olarak nitelendirirken, bu yılki fındık rekoltesinin yüzde 40-50 arasında düşeceğini belirtti. Özellikle 500 rakım üzerindeki bahçelerde yüzde 80’e varan zarar oluştuğunu söyleyen Karan, “Yapraklar siyahlaşmış durumda, bu sadece bu yılı değil, önümüzdeki yılın da fındığını etkiliyor” dedi.

Karan ayrıca, Ordu, Samsun, Trabzon, Adapazarı ve Düzce’de de benzer etkilerin görüldüğünü ifade ederek, “Giresun özelinde yüzde 40 civarında bir rekolte kaybı bekliyoruz. Temmuz ayında Tarım Bakanlığı’nın yapacağı tespitle bu daha netleşecek” diye konuştu.

FINDIKTA YALNIZCA BU YIL DEĞİL, GELECEK YILLAR DA TEHLİKEDE

TÜM KÖY-SEN Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra ise durumun sadece bu yılın değil, gelecek sezonların da zarar göreceği bir süreci başlattığını vurguladı. “500 rakım üzerindeki fındıklar tamamen yandı. Sadece fındık değil, kivilerde de büyük hasar var. Bazı bölgelerde kivide hasar oranı yüzde 100’e ulaştı” dedi.

TÜİK’in rekolte tahminlerini eleştiren Sağra, “Veriler gerçeği yansıtmıyor. Özellikle 300 metre üzerindeki kesimlerde fındık yok. 750 rakım üzerindeki alanlarda gelecek yılın da olup olmayacağı belirsiz. Fındığın ana dalları bile zarar gördü” diye uyardı.

Zirai donun yanı sıra Karadenizli üreticilerin başka bir düşmanı daha var: kahverengi kokarca böceği. Bu zararlının rekolte üzerindeki etkisini değerlendiren Nurittin Karan, “Geçtiğimiz yıl özellikle Ordu ve Giresun’un bazı bölgelerinde üreticiler fındığını satamadı. Bu yıl da kokarca tehdidi rekolteye yüzde 20-30 arasında zarar verebilir” dedi.

Karan, önceki yıllardaki verilerden hareketle kokarca nedeniyle yüz bin tonluk kayıp yaşanabileceğini ifade etti.

Tüm bu gelişmeler, fındık fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz aylarda kilogramı 130 TL seviyelerinde olan fındık, rekolte beklentilerinin düşmesiyle birlikte 220-230 TL bandına kadar yükseldi. Arzın düşeceği yönündeki öngörüler, piyasada sert fiyat hareketlerine yol açıyor.

Üretici temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hem hasar tespiti çalışmalarının hızlandırılmasını hem de üreticiye yönelik mali desteklerin artırılmasını talep ediyor.