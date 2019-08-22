Karadeniz bölgesinde fındık hasadı sürüyor. Ama son günlerde Ordu ve çevre illerde devam eden yağışlar, fındıkta gizli çürük tehlikesi yaratıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticileri gizli çürük konusunda uyardı. Soydan, ıslak toplanan fındığın çuvallarda bekletilmemesi ve günlük olarak harmana serilerek havalandırılması gerektiğini söyledi.
Bu sezon fındık randımanının yüksek olduğunu belirten Soydan, üreticilere naylon çuval kullanmamalarını önerdi.
Üreticilerin gelir kaybına uğramamak için, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine uygun şekilde kurutma yapması gerekiyor. Yüksek randımanlı fındık, üreticiye daha fazla kazandırıyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.