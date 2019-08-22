Ordu ve çevre illerde son günlerde meydana gelen yağışlar, fındık üretiminde gizli çürük tehlikesini beraberinde getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticileri önlem almaları konusunda uyardı.

Karadeniz bölgesinde fındık hasadı sürüyor. Ama son günlerde Ordu ve çevre illerde devam eden yağışlar, fındıkta gizli çürük tehlikesi yaratıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticileri gizli çürük konusunda uyardı. Soydan, ıslak toplanan fındığın çuvallarda bekletilmemesi ve günlük olarak harmana serilerek havalandırılması gerektiğini söyledi.Bu sezon fındık randımanının yüksek olduğunu belirten Soydan, üreticilere naylon çuval kullanmamalarını önerdi.Üreticilerin gelir kaybına uğramamak için, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerine uygun şekilde kurutma yapması gerekiyor. Yüksek randımanlı fındık, üreticiye daha fazla kazandırıyor.