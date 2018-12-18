Turunçgillerin başkenti Antalya’nın Finike ilçesindeki portakal bahçelerinde hummalı bir çalışma var. Kasalar portakallarla dolup taşıyor. Alanının en iyisi Finike portakalında tat oldukça çok ama üreticisinin hiç tadı tuzu yok. Nedenini haberimizde izliyoruz

Turunçgiller diyarı Antalya’nın Finike ilçesinde adıyla dünyaya nam salmış Finike portakalı, aroması, tadı, şekli ve buram buram kokusuyla fark yaratıyor.



Portakal ağaçları, tüm aşamalarında özenle büyütülüyor.



Bin bir emekle yapılan üretim yıllardır maalesef karşılığını alamıyor. Artan girdi maliyetlerine rağmen portakalın fiyatı yerinde sayıyor.



Geçtiğimiz aylarda yağan dolu portakalı etkiledi. Kalitesinde yada tadında bir değişiklik yok. Ancak dış görüntüsünde lekeler meydana geldi. Bu durum fiyata yansıdı. Son 10 yılın fiyatından daha da aşağıya düştü.



Sulu sulu sağlık dolu portakallar, ilçeden dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor. Finike portakalının tadı çok ama üreticisinin hiç tadı tuzu yok…



Portakal üreticisi diyor ki; yerlisi varken yabancısına ihtiyaç yok. Doğal c vitamini varken, ilaca gerek yok.



Portakal hasadı heyecanına biz de ortak olduk. Ulusal Kanal’da Felsefe ve İnsan programını hazırlayıp sunan Prof. Dr. Şahin Filiz ve Ulusal Kanal Antalya ekibi olarak portakal topladık.







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