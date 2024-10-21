Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
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Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2024
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mOTzC0fe0Z