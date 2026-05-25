Fırat Nehri taştı! Baraj kapakları açıldı, yolları ve iş yerlerini su bastı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle debisi yükselen Fırat Nehri üzerindeki baraj kapakları açıldı. Taşkın sonucu yollar, parklar ve iş yerleri sular altında kalırken, nehir üzerindeki yüzer restoranlarda tehlikeli anlar yaşandı.
Son yağışlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nin su seviyesini ciddi oranda artırdı.
Artan su hacmi sebebiyle Birecik Barajı'nın kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte yatağından taşan nehir suları, ilçe merkezindeki birçok noktayı göle çevirdi.
Yollar tamamen suyla dolarken, nehir kıyısındaki parklar ve iş yerleri sel sularından zarar gördü.
Nehirdeki şiddetli akıntı, özellikle su üstünde faaliyet gösteren duba restoranları tehdit etmeye başladı. Akıntının gücüne dayanamayan bazı restoranların ön kısımları suya gömülürken, işletmelerin iç kesimlerini de su bastı.
Yaşanan taşkın ve yükselen debi üzerine Birecik Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla vatandaşları nehir kıyısından uzak durmaları konusunda uyardı.
Bölgedeki su baskınlarına şahit olan ilçe sakinleri, taşkının ulaştığı boyutları anlattı. Birçok yerin su altında kaldığını belirten Mehmet Çağdaş, "Bazı iş yerlerini su bastı. Mesire alanları, parkları su bastı. Köprünün ayaklarında hasar bile oluşmaya başladı" dedi.
Yaşanan bu yükselişin geçmiş yılları anımsattığını söyleyen Zeki Kaçan ise, "Birecik Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Fırat Nehri'ndeki su seviyesi yükseldi. Bu yükselme bize eski Fırat'ı, eski Dicle'yi hatırlattı" ifadelerini kullandı.
Parkların ve tarım alanlarının da zarara uğradığını ifade eden Bozan Çetinkaya, "Birecik Barajı'nın kapakları açıldı. Parklar, araziler su altında kaldı. Bazı iş yerleri de su altında kaldı" şeklinde konuştu.
"SU SEVİYESİ 4 METRE YÜKSELDİ"
Bölge sakinlerinden Furkan Arslan, aralıksız yağan yağmurların ardından bazı iş yerlerinin sular altında kalarak zarar gördüğünü dile getirdi. Özellikle duba restoranların bulunduğu alandaki risklere dikkat çeken Tacettin Aslan ise yetkililere çağrıda bulundu.
Aslan, "Yağmurlardan dolayı Birecik Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kapaklar açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte Fırat Nehri'nin su seviyesinin 3-4 metre yükseldiğini görüyoruz. Kafeler, duba restoranlar tehlike arz ediyor. Can ve mal kaybı olmadan yetkililerin duba restoranlar konusunda duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.