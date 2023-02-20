Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilişinin üzerinden 8 yıl geçti

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, hazırladığı iddianamede, sanık Nurullah Semo hakkında "kasten adam öldürmek", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından müebbet ve 69 yıl, tutuksuz 31 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek", "yaralama" suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.