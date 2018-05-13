Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Ramazanda 275 gram pideler 2 liradan satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AA muhabirine, fırınların ramazan ayı için hazır olduklarını söyledi.



Ramazan pidesinin fiyatının bu sene kilogram başına 7,2 lira olacağını belirten Balcı, "Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satışa sunulacak." dedi.



Fırınlarda hijyen kurallarına uyulması konusunda sektörün ve kendilerinin gerekli titizliği gösterdiklerini vurgulayan Balcı, vatandaşlardan da israf konusunda dikkatli olmalarını istedi.



"Ricamız, ekmek ve pidenin israf edilmemesi"



Balcı, orucun da etkisiyle iftara yakın saatlerde ihtiyaçtan fazla ekmek ve pide alınabildiğine işaret ederek, "Bizim her ramazan ayında olduğu gibi vatandaşlarımızdan ricamız, ekmek ve pidenin israf edilmemesi." diye konuştu.



Cumhuriyet Lezzet Dünyası Yöneticisi Sabri Bingöl de ramazan ayında satılan ekmek çeşitlerinde pidenin önemli yer tuttuğunu söyledi.



Pideyi farklı gramajlarda ve yumurtalı-yumurtasız olarak üreteceklerini belirten Bingöl, fiyatların da çeşide göre 2-5 lira olacağını bildirdi.



"Pide kuyruğunda beklemek ramazanın ayrı bir heyecanı"



Bingöl, farklı zamanlarda da pide ürettiklerini ancak ramazanda bu ürünün yerinin ayrı olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlar iftar saatine yakın sıra bekleyip pide almayı daha çok seviyor. Pide kuyruğunda beklemek artık ramazanın ayrı bir heyecanı haline geldi." ifadesini kullandı.



Ramazan pidesinin sıcak alınıp soğuk tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Bingöl, şöyle devam etti:



"Oruç tuttuktan sonra sıcak pide sağlık açısından çok doğru değil. Pideyi dinlendirip tüketmek daha sağlıklı. Pideyi aldıktan sonra muhafaza etmek de çok önemli. Pideler sahura kalacaksa biraz soğuduktan sonra bir beze sarıp muhafaza etmek gerekiyor."



Ramazanda pide üretmek için hazırlıklarını tamamladıklarına işaret eden Bingöl, sahurda da sıcak pide çıkaracaklarını dile getirdi.