Fırında böcek skandalı: Ruhsatsız ve hijyensiz işletmeye ceza yağdı!

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayında artırılan kontrollere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Denetimlerdeki kararlılıklarını vurgulayan Sivaslıoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Özellikle pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle denetliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren ya da halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir"