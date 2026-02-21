Fırında böcek skandalı: Ruhsatsız ve hijyensiz işletmeye ceza yağdı!
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yürütülen Ramazan denetimlerinde, üretim alanında böcekler bulunan ve ruhsatsız çalıştığı belirlenen bir fırına 6 bin 400 lira idari para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, işletmeye eksiklerini gidermesi için 10 gün süre tanıdı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınları mercek altına aldı.
Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan çalışmalarda; ekmek ve pidelerin gramajı, imalathanelerin hijyen durumu, personelin kişisel temizliği, gıda saklama koşulları ve işletmelerin ruhsatları kontrol edildi.
İMALATHANEDE BÖCEK TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontroller sırasında bir fırının kuralları ciddi şekilde ihlal ettiği belirlendi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği anlaşılan işletmenin üretim alanında böcekler bulunurken, kullanılan makine ve ekipmanların da kirli olduğu görüldü. Zabıta ekipleri, genel temizlik şartlarını taşımayan bu işletmeye 6 bin 400 lira idari para cezası kesti. Eksiklerin tamamlanması için fırına 10 günlük yasal süre verildi. İşletmenin, bu süre zarfında gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda mühürleneceği bildirildi.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayında artırılan kontrollere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Denetimlerdeki kararlılıklarını vurgulayan Sivaslıoğlu, şunları kaydetti:
"Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Özellikle pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle denetliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren ya da halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir"
Sivaslıoğlu, kontrollerin yalnızca fırınlarla sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekledi. Ramazan ayı boyunca tatlıcılar, kasaplar, marketler ve toplu üretim yapan tüm gıda işletmeleri düzenli olarak denetlenecek. Çalışmalar kapsamında kurallara uyan işletme sahiplerine teşekkür eden zabıta ekipleri, mevzuata aykırı davrananlar hakkında yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağını duyurdu.