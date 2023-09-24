Fırsatçılar sahte zeytinyağı satıyor

İnternet üzerinden ucuza satılan taklit zeytinyağları yurttaşların sağlığını tehdit ediyor.



Zeytinyağının litrelik fiyatlarının rekor seviyelere çıkması fırsatçılara alan açıyor.





- Zeytinyağı tüketici satış fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çeşitli hileler uygulayarak fiyatların düşürülmesi, hem ekonomik hem de sağlık açısından büyük sorunlar yaratmaktadır. Tüketicilerin satın aldığı zeytinyağının sahte olup olmadığını anlaması ne yazık ki çok mümkün değildir.

Sahteliği laboratuvar ortamlarında anlaşılan yağların içerisinde ne olduğunu bulmak oldukça güç...





- Tüketiciler aldıkları yağı rengine, kokusuna ve tadına bakarak değerlendirebilir olmalarına rağmen, zeytinyağının hileli olup olmadığı ancak belirli laboratuvar testlerinin yapılmasıyla anlaşılabilir. Tüketiciler zeytinyağı diye litresine 80-100 lira ödediği yağın aslında çok daha ucuz olan pamuk yağı, kanola, aspir yağı olduğunun çoğu zaman farkında bile olmamaktadır.

Konuyla ilgili yurttaşları uyaran Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, denetimlerin yetersiz kaldığının altını çizdi.





- Yapılan denetimler sonucunda uygulanan cezai işlemler caydırıcı nitelikte olmadığı için zeytinyağında yapılan sahtekarlık önlenememektedir. Bu durumda en büyük zararı tüketiciler görmektedir.

Bayraktar, daha sıkı denetimle ve caydırıcı cezalarla taklit zeytinyağı satışının önüne geçilebileceğini vurguladı.



