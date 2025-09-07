Fırtına alarmı: Bu illerde 2 gün boyunca denize girilemeyecek

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 07-08/09/2025 tarihlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır.”

Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı da benzer bir karar aldı. Yapılan açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 günlerinde 2 gün süreyle Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” denildi.