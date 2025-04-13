Fırtına alarmı! Rüzgar saatte 75 km’ye ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anamur-Silifke hattında etkili olacak fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgarların, deniz ulaşımını ve kıyı şeridindeki yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Akdeniz’in batı kesiminde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarlara karşı fırtına uyarısı yaptı.
Meteorolojik tahminlere göre, rüzgarın şiddeti saatte 50 ila 75 kilometre arasında olacak. Açıklamada, "Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 16 Nisan Salı sabah saatlerinde etkisini yitirmesi beklenmektedir." denildi.