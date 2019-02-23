Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki seferler de fırtına nedeniyle yapılamıyor. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Ege'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.



Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çanakkale iskelesine gelen araçları Lapseki-Gelibolu hattına yönlendiriyor.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.



BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.



BUDO'nun 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.



İDO SEFERLERİ DE İPTAL



İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.30, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferleri yapılamayacak.



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