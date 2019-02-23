banner1002
İşte İstanbul'da başlayan kar yağışından ilk görüntüler
İşte İstanbul'da başlayan kar yağışından ilk görüntüler
Mustafa İlker Yücel 'Kırmızı İstanbul' projesini açıklayacak
Mustafa İlker Yücel 'Kırmızı İstanbul' projesini açıklayacak
BDDK Başkanı Akben duyurdu
BDDK Başkanı Akben duyurdu
Rifat Mutlu projelerini açıkladı
Rifat Mutlu projelerini açıkladı

Fırtına etkisini artırdı! Çok sayıda İDO ve BUDO seferi iptal edildi

Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki seferler de fırtına nedeniyle yapılamıyor. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Fırtına etkisini artırdı! Çok sayıda İDO ve BUDO seferi iptal edildi

Ege'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çanakkale iskelesine gelen araçları Lapseki-Gelibolu hattına yönlendiriyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00, 17.30 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

İDO SEFERLERİ DE İPTAL

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.30, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferleri yapılamayacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #itptal #budo #sefer #fırtına
İlişkili Haberler
Son dakika İstanbul hava durumu kar yağışı haberleri... İstanbul'da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor
Son dakika İstanbul hava durumu kar yağışı haberleri... İstanbul'da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor
Trakya’da yeni sistemin ilk kar yağışları Kırklareli’nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlamıştı. Sabah saatlerinde ise kar yağışları Trakya genelini etkisi altına aldı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem Trakya ve Marmara bölgesinde etkili oluyor. Yağışlar Trakya'dan sonra Çanakkale ve İstanbul’da da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline dönmeye başladı. Rüzgar, Marmara bölgesinde poyrazdan fırtına şeklinde esmeye başladı. Fırtınanın saatteki hızı bazı yerlerde 90 kilometreye ulaştı. Fırtına pazar akşamına kadar devam edecek. Bu sabah itibari ile Marmara’nın batısında hava sıcaklık değerleri kar yağışına müsait seviyeye geriledi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.