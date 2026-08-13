Fırtına felaketi! Eğitim uçuşları durduruldu, denize girmek yasaklandı

Fırtına ve oluşan dalgalar yüzünden uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kalırken, bölgedeki balıkçılar da denize açılamayarak teknelerini barınaklara çekti.

Valilikten 3 ilçe için denize girme yasağı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle boğulma vakalarının önüne geçmek adına Karadeniz ve Marmara kıyısındaki üç ilçede denize girilmesini yasakladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava/deniz şartları sebebi ile boğulmaların önlenmesi maksadıyla, Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün, Şarköy ilçemiz sınırları içerisinde bulunan plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde 2 gün, Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy sahilinde 13-14 Ağustos tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır."