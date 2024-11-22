Fırtına feribot seferlerini vurdu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olması beklenen fırtına feribot seferlerinde iptaller yaşanmasına neden oldu. Konuyla ilgili Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den açıklama yapıldı.

Buna göre, bu gece Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 00.00 ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 23.00'teki seferler iptal edildi.

Yarın da Çanakkale'den Eceabat'a saat 01.00, 05.00, 07.00 ve 08.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 04.00, 06.00 ve 07.15, Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 07.30 ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 07.30'daki seferler aynı nedenle gerçekleştirilemeyecek.