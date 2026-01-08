Fırtına ilçe emniyet amirliğinin çatısını uçurdu

UÇAN PARÇALAR ÖĞRENCİ VE İŞÇİYİ YARALADI

Rüzgarın şiddetini sürdürmesiyle birlikte kent merkezinde üzücü olaylar yaşandı. 15 yaşındaki bir öğrenci, çatıdan koparak düşen bir cismin isabet etmesi sonucu yaralandı. Ayrıca bir iş yerinin çatısının uçması nedeniyle orada bulunan bir işçi de yaralandı.