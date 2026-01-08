Fırtına ilçe emniyet amirliğinin çatısını uçurdu
Denizli'de gece saatlerinde aniden bastıran ve etkisini artıran şiddetli rüzgar, kenti adeta savaş alanına çevirdi. Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği fırtınada uçuşan parçalar nedeniyle iki kişi yaralanırken, çok sayıda araçta hasar meydana geldi.
Denizli genelinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, kent merkezi ve ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddetiyle birçok noktada ağaçlar devrilirken, binaların çatıları yerinden söküldü. Honaz ilçesinde bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle koparak çevreye savruldu.
Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yaşananların ardından Honaz Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis, ilçede yeni çatı uçmaları ve benzeri tehlikelere karşı geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
UÇAN PARÇALAR ÖĞRENCİ VE İŞÇİYİ YARALADI
Rüzgarın şiddetini sürdürmesiyle birlikte kent merkezinde üzücü olaylar yaşandı. 15 yaşındaki bir öğrenci, çatıdan koparak düşen bir cismin isabet etmesi sonucu yaralandı. Ayrıca bir iş yerinin çatısının uçması nedeniyle orada bulunan bir işçi de yaralandı.
Fırtına sadece insanlara değil, araçlara da zarar verdi. Kent genelinde yıkılan ağaçlar ve savrulan çatı parçaları, park halindeki onlarca araçta maddi hasar oluşturdu. Ekipler riskli bölgelerde tedbirleri artırırken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.