Fırtına kapıda: 10 ilde tehlike alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güneydoğusunda etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu. Çatı uçmalarından çığ tehlikesine kadar birçok riske karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fırtına kapıda: 10 ilde tehlike alarmı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Nisan Salı günü için yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ile bazı iç ve güneydoğu illerde güney yönlü kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

FIRTINA BEKLENEN BÖLGELER

Uyarıya göre fırtınanın etkili olacağı iller şöyle sıralandı; Doğu Anadolu Bölgesi genelinde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt, Kahramanmaraş’ın kuzeyi, Diyarbakır’ın güney ve doğu ilçeleri, Mardin, Batman ve Siirt.
Bu bölgelerde güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgarların fırtına (40-70 km/saat), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarılar arasında ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Bu gibi tehlikelere karşı başta kırsal bölgelerde yaşayanlar olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli ve hazırlıklı olması isteniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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