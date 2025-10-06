Fırtına uyarısı! Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Pazartesi günü Ege ve Marmara bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Uzmanlar, sel, su baskını ve ani taşkın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
SICAKLIKLAR BATI HARİCİNDE MEVSİM ÜSTÜNDE
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.
AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın gün boyunca güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Akşam saatlerinden sonra ise Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetli (40–60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
SEL VE TAŞKIN UYARISI
Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.
Yağışların ulaşımda aksamalar, sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.
BÖLGELERE GÖRE 6 EKİM HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Batı kesimleri ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, bölgenin güneybatısında yer yer 40–60 km/sa hızla esecek.
Bursa: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Çanakkale: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak
İstanbul: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak yağışlı
EGE
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar ve rüzgar (40–60 km/sa) bekleniyor.
Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
Denizli: 25°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
İzmir: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Manisa: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü yağışlı
AKDENİZ
Bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Adana: 29°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Antalya: 27°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Burdur: 24°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Hatay: 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık.
Ankara: 23°C – Az bulutlu ve açık
Çankırı: 25°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 24°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 25°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde hava az bulutlu.
Bolu: 24°C – Az bulutlu
Düzce: 25°C – Az bulutlu
Sinop: 25°C – Az bulutlu
Zonguldak: 22°C – Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu.
Amasya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık.
Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 23°C – Az bulutlu ve açık
Malatya: 29°C – Az bulutlu ve açık
Van: 23°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 32°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 28°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 28°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 31°C – Az bulutlu ve açık