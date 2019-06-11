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Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi üzerinde yapılan 21 kaçak yapı yıkılıyor. Zaman zaman ekipler ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşanıyor.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerindeki 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri yıkım nedeni ile güvenlik önlemi aldı. Yolu bir süreliğine trafiğe kapatan ekipler, iş makinesiyle yıkıma başladı.

Durumu öğrenerek bölgeye gelen vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi. Vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı.

Yıkım işlemlerinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rize
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