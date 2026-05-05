Fırtına ve sağanak can aldı: AFAD acı bilançoyu duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, ülke genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

51 İL İÇİN "SARI UYARI" VERİLMİŞTİ

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3-4 Mayıs tarihlerinde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak 51 il için gök gürültülü sağanak, kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle "sarı uyarı" verildiği hatırlatıldı. Sarı uyarı verilen illerde vatandaşların SMS ve anonslar yoluyla önceden bilgilendirildiği; bu bölgelerde toplam 5 bin 126 personel ile 2 bin 49 aracın müdahale için görev aldığı kaydedildi.

864 İHBARA ANINDA MÜDAHALE

3-4 Mayıs tarihlerinde ülke genelinden alınan toplam 864 ihbara, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, UMKE, 112 Sağlık, emniyet, jandarma ve ilgili diğer ekipler tarafından hızla müdahale edildiği aktarıldı.

ACI HABER: 2 CAN KAYBI, 33 YARALI

Şiddetli fırtına ve yoğun yağışların yol açtığı kazalar sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 33 vatandaşın ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. AFAD açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ulaşıma kapanan yollarda Karayolları, İl Özel İdareleri ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen illerde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman il müdürlükleri ve Defterdarlık ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığı bilgisi verildi.