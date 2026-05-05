Fırtına ve sağanak can aldı: AFAD acı bilançoyu duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışların bilançosunu açıkladı. Meydana gelen kazalarda 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fırtına ve sağanak can aldı: AFAD acı bilançoyu duyurdu
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, ülke genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

51 İL İÇİN "SARI UYARI" VERİLMİŞTİ

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3-4 Mayıs tarihlerinde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak 51 il için gök gürültülü sağanak, kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle "sarı uyarı" verildiği hatırlatıldı. Sarı uyarı verilen illerde vatandaşların SMS ve anonslar yoluyla önceden bilgilendirildiği; bu bölgelerde toplam 5 bin 126 personel ile 2 bin 49 aracın müdahale için görev aldığı kaydedildi.

864 İHBARA ANINDA MÜDAHALE

3-4 Mayıs tarihlerinde ülke genelinden alınan toplam 864 ihbara, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, UMKE, 112 Sağlık, emniyet, jandarma ve ilgili diğer ekipler tarafından hızla müdahale edildiği aktarıldı.

ACI HABER: 2 CAN KAYBI, 33 YARALI

Şiddetli fırtına ve yoğun yağışların yol açtığı kazalar sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 33 vatandaşın ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. AFAD açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ulaşıma kapanan yollarda Karayolları, İl Özel İdareleri ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen illerde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman il müdürlükleri ve Defterdarlık ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığı bilgisi verildi.

Karısının dayısını sokak ortasında bıçaklamıştı: Verilen ceza belli olduKarısının dayısını sokak ortasında bıçaklamıştı: Verilen ceza belli olduYurt
AFAD duyurdu: Akdeniz'de depremAFAD duyurdu: Akdeniz'de depremYurt
AFAD sel mağdurları
Günün Manşetleri
Erakçi Hürmüz Krizini Pekin’e taşıyor
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu
Fırtına ve sağanak can aldı
Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
1.6 Milyar Liralık "Kirli Çarka" fren!
Pert araçları otobüs diye satmışlar!
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri!
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Çok Okunanlar
Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları
Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor? Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor?
Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan! Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan!
Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar
Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu! Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu!