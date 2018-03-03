İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınaya öğleden sonra dolu ve yağmur da eklendi. İstanbullular gün boyu oldukça zor anlar yaşadı

İstanbul'u sabah fırtına, öğleden sonra hem fırtına hem dolu hem de yağmur vurdu.



Aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Marmara bölgesinde etkili olan ve saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



Üsküdar'da fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar kıyıya vurdu.



Öğleden sonra fırtınaya şiddetli yağmur ve dolu da eklendi. Bir anda bastıran yağmur ve doludan kimi koşarak...



Kimi de saklanarak korunmaya çalıştı.



Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarılar da geldi. Gün boyu kent genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.



ulusal.com.tr