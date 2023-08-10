Fırtınada denize giren 2 kişi yürekleri ağza getirdi

İlçeye bağlı Kumbağ Mahallesi’nde fırtınaya rağmen bazı vatandaşlar plaja giderek denize girmeye çalıştı. Suya girenlerden 2 kişi yoğun dalgalara rağmen denizin açıklarına doğru yüzerek gözlerden kayboldu. 2 kişinin dalgaların arasında kaybolduğunu fark eden plajdaki vatandaşlar, panik içerisinde durumu 112’ye haber verdi. 2 kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı bütün ekipleri seferber etti.



Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, denizdeki 2 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Denizden çıkan vatandaşlar, "Biz paletlerle girdik. Profesyonel yüzücüyüz" derken, jandarma tarafından fırtınada denize girilmemesi gerektiği uyarıları yapıldı.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir vatandaş, “Ben 30 senedir buradayım. Bu arkadaşlar burada 10 kişi. Hava ne olursa olsun her sabah yüzerler 11’de gelirler, 3’te giderler 5’te gelirler" dedi.

Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığınca, plajda ve deniz yakın alanlarda anonslar yapılarak fırtınada denize girilmemesi konusunda uyarılar yapılıyor.