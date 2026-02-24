Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde 5 metrelik dalgaların olduğu fırtınalı havada denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Onur Öğüt, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 17 Şubat gecesi saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi.
Dalga boyunun zaman zaman 5 metreyi bulduğu fırtınalı havada bir kişinin denize girerek gözden kaybolduğu ihbarı yapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gözden kaybolan şahsı bulmak için karadan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı. Denize giren kişinin 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Onur Öğüt olduğu tespit edildi.
Öğüt, ihbarın yapıldığı noktadan yaklaşık 300 metre mesafede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyıya yakın bir bölgede bulundu.
Denizden bilinci kapalı halde karaya çıkarılan Öğüt'e ilk müdahale, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak entübe edilen genç güvenlik görevlisi, 7 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti.
Hayatını kaybeden Öğüt'ün cansız bedeni, savcılık incelemesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Onur Öğüt'ün cenazesi, morgdaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Serik ilçesindeki Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'na götürüldü.