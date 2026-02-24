Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde 5 metrelik dalgaların olduğu fırtınalı havada denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Onur Öğüt, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi - Resim: 1

Olay, 17 Şubat gecesi saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi.

1 7
Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi - Resim: 2

Dalga boyunun zaman zaman 5 metreyi bulduğu fırtınalı havada bir kişinin denize girerek gözden kaybolduğu ihbarı yapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 7
Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi - Resim: 3

Gözden kaybolan şahsı bulmak için karadan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı. Denize giren kişinin 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Onur Öğüt olduğu tespit edildi.

3 7
Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi - Resim: 4

Öğüt, ihbarın yapıldığı noktadan yaklaşık 300 metre mesafede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyıya yakın bir bölgede bulundu.

4 7
Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi - Resim: 5

Denizden bilinci kapalı halde karaya çıkarılan Öğüt'e ilk müdahale, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak entübe edilen genç güvenlik görevlisi, 7 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti.

5 7
Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi - Resim: 6

Hayatını kaybeden Öğüt'ün cansız bedeni, savcılık incelemesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

6 7
Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldi - Resim: 7

Onur Öğüt'ün cenazesi, morgdaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Serik ilçesindeki Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'na götürüldü.

7 7
antalya fırtına