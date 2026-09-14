Fıstık bahçesine girdiği için tüfekle vuruldu! 12 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir fıstık bahçesine girdiği öne sürülen 12 yaşındaki çocuk, bahçe sahibi tarafından tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bahçe sahibi hakkında soruşturma sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fıstık bahçesine girdiği için tüfekle vuruldu! 12 yaşındaki çocuk ağır yaralı
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Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde, M.S.Ö. (12) isimli çocuk ile arkadaşının bir fıstık bahçesine girdiği iddia edildi. Çocukların bahçede bulunduğu sırada, bahçe sahibi 67 yaşındaki H.G. ile karşılaştıkları öğrenildi.

BAHÇE SAHİBİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre H.G., bu karşılaşmanın ardından tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuğu bahçe sahibi kendi aracıyla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Durumu ağır olduğu belirlenen M.S.Ö.'ye hastanede ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bahçe sahibi H.G.'yi hastanede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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