Fıstık bahçesine girdiği için tüfekle vuruldu! 12 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde, M.S.Ö. (12) isimli çocuk ile arkadaşının bir fıstık bahçesine girdiği iddia edildi. Çocukların bahçede bulunduğu sırada, bahçe sahibi 67 yaşındaki H.G. ile karşılaştıkları öğrenildi.

BAHÇE SAHİBİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre H.G., bu karşılaşmanın ardından tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuğu bahçe sahibi kendi aracıyla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Durumu ağır olduğu belirlenen M.S.Ö.'ye hastanede ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bahçe sahibi H.G.'yi hastanede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.