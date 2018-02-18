Fıstık üreticileri, Osmaniye ve Adana Ceyhan'da dolandırıldı. Ürünlerini sattıkları firmadan paralarını alamayan üreticiler, kredi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

Dolandırıldılar, fıstıkların parasını almayı beklerken, karşılıksız çekle ortada kaldılar.Olay Osmaniye ve Ceyhan'da yaşandı.Çiftçiler ürettikleri fıstıkları, Şekeroğlu Fıstıkçılık adlı şirkete verdi. Karşılığında ise kendilerine çek verildi. Çeklerin karşılıksız çıkması üzerine şirket sahipleri Mustafa Talip ve Bilal Şekeroğlu kayıplara karıştı. Üreticiler, banka borçlarını altında eziliyor.İddiaya göre, Şekeroğlu Fıstıkçılık Osmaniye Fıstık üreticisinin yüzde ellisini, Adana Ceyhan fıstık üreticisinin ise yüzde seksenini dolandırdı.Firmanın piyasadan yaklaşık 200 milyon lira tutarında fıstık topladığı, ürünlerin sadece kaporasını ve birkaç ufak çeki ödediği söyleniyor.