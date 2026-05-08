Foça açıklarında göçmen dramı: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Simge Sarıyar
6 Mayıs günü saat 22.53 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne denizde acil durum ihbarı ulaştı. Foça açıklarında seyreden ve içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Yardım talebinin ardından geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatılarak bölgeye bir sahil güvenlik gemisi, dört sahil güvenlik botu ve havadan destek sağlamak üzere bir helikopter sevk edildi.

Koordinatları belirlenen noktaya ulaşan ekipler, yarı batık haldeki lastik bota müdahale etti. Botun içerisinde bulunan 39 kişi deniz araçlarına güvenli bir şekilde alınırken, deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 göçmen de sudan çıkarıldı. Ekiplerin bölgede denizde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

ORGANİZATÖR ŞÜPHELİSİ CEZAEVİNDE

Sağ kurtarılan toplam 43 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli E.D. (39) güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Organizatör şüphesiyle adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

