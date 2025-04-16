Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı!

Forbes dergisinin güncel milyarderler listesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifesi açıklamalarının ardından Türk iş dünyasında da sıralamaların değiştiğini ortaya koydu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 1

 Listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker pozisyonunu korurken, uzun bir süredir ilk 5’te yer alan Koç Holding üyeleri bu kez liste dışında kaldı.

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 2

Trump’ın yeni tarifeleriyle küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye dahil pek çok ülkenin borsasında ciddi düşüşlere yol açtı. Ulusal ve uluslararası yatırımları olan Türk milyarderlerin serveti de bu gelişmelerden doğrudan etkilenince Forbes’un listesinde kayda değer değişiklikler görüldü.

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 3

Koç ailesi ilk 5 dışında kaldı

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 4

Listenin en dikkat çeken değişikliği ise Koç ailesinden kimsenin ilk 5’e girememesi oldu. Kısa bir süre öncesine kadar 3,2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker’in hemen arkasından gelen İpek Kıraç ile onu takip eden Semahat Sevim Arsel, borsadaki dalgalanmalar sonrası sıralamada geriledi.

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 5

Murat Ülker zirvedeki yerini korudu

5,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olmaya devam eden Murat Ülker’i, 4,2 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı takip ediyor. Üçüncü sırada ise Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak bulunuyor.

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 6

Forbes’a göre Türkiye’nin en zengin 10 ismi şu şekilde:

Murat Ülker – 5,4 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı – 4,2 milyar dolar

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 7

Erman Ilıcak – 3 milyar dolar

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 8

Mehmet Sinan Tara – 2,8 milyar dolar

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 9

Ferit Faik Şahenk – 2,8 milyar dolar

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 10

İpek Kıraç – 2,7 milyar dolar

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 11

Semahat Sevim Arsel – 2,7 milyar dolar

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 12

Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 13

Mustafa Rahmi Koç – 2,4 milyar dolar

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Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! - Resim: 14

Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar

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