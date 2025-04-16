Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı!

Listenin en dikkat çeken değişikliği ise Koç ailesinden kimsenin ilk 5’e girememesi oldu. Kısa bir süre öncesine kadar 3,2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker’in hemen arkasından gelen İpek Kıraç ile onu takip eden Semahat Sevim Arsel, borsadaki dalgalanmalar sonrası sıralamada geriledi.