Forklift yüklü çekici devrildi! Sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma güçleri olası bir tehlikeye karşı çevre emniyetini sağlarken, itfaiye erleri kurtarma operasyonuna başladı. Sürücünün kurtarılması için yürütülen ve yaklaşık iki saat süren zorlu çalışmada öncelikle çekicinin arkasında yüklü durumdaki forklift bir vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeden uzaklaştırıldı.