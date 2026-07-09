Forklift yüklü çekici devrildi! Sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışıldı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen forklift yüklü çekicinin sürücüsü K.E. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin vinç desteği ve aracın tavanını keserek gerçekleştirdiği iki saatlik nefes kesen operasyonla kurtarılan sürücü tedavi altına alındı.
Beşevler Mahallesi Vatan Caddesi güzergahında ilerleyen 54 ZY 376 plakalı çekici, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arkasında ağır tonajlı forklift taşıyan araç, girdiği virajda kontrolden çıkarak hızla yan yattı.
Yolda bir süre sürüklenen çekici, ancak yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle kabin kısmı ezilen aracın sürücüsü K.E. içeride mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma güçleri olası bir tehlikeye karşı çevre emniyetini sağlarken, itfaiye erleri kurtarma operasyonuna başladı. Sürücünün kurtarılması için yürütülen ve yaklaşık iki saat süren zorlu çalışmada öncelikle çekicinin arkasında yüklü durumdaki forklift bir vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeden uzaklaştırıldı.
Yükün hafifletilmesinin ardından itfaiye ekipleri, sürücüye ulaşabilmek amacıyla çekicinin tavanını özel ekipmanlarla kesti. Vatandaşların da itfaiye personeline ortak çalışmayla destek verdiği operasyon sonucunda K.E. sıkıştığı yerden başarıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Olay yerinde bekleyen ambulansta ilk tıbbi müdahalesi yapılan sürücü, vakit kaybedilmeden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi süreci başlatılan K.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan, yaşanan kaza ve akabindeki uzun kurtarma operasyonu sebebiyle Vatan Caddesi üzerindeki trafikte belirgin aksamalar meydana geldi. Jandarma ekipleri, ekiplerin güvenli çalışabilmesi için trafik akışını uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde yönlendirdi. Hurdaya dönen çekicinin ve kurtarma araçlarının vinç yardımıyla yoldan tamamen kaldırılmasıyla birlikte güzergahtaki trafik normal seyrine döndü.
Meydana gelen kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla yetkililerce inceleme başlatıldı.