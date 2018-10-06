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Fotoğraf çekmek için çıktığı yayladan uçuruma yuvarlandı

Sakarya'da fotoğraf çekmek için çıktığı yaylada, aracıyla 200 metrelik uçuruma düşerek yaralanan kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf çekmek için çıktığı yayladan uçuruma yuvarlandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, fotoğraf çekmek için çıktığı yaylada aracıyla 200 metrelik uçuruma düşerek yaralanan kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. 

Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki doğa harikası Sülükgöl'ü fotoğraflamak için aracıyla Dokurcun Mahallesi'ndeki Davlumbaz Yaylası'na çıkan Kaan T, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. 

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, aramaları sonucunda ulaştıkları Kaan T'yi sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. 

Kaan T'nin hasar gören aracı ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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