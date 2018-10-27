Yalova'da sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine girerek durabildi.

Yalova'da sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine girerek durabildi.



Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Bora Sokak'ta Zarife A. (46) idaresindeki 77 BR 444 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu yol kenarındaki tesisat dükkanına girdi.



Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu, otomobilin girdiği iş yerinde maddi hasar oluştu.



İş yerine giren otomobil yaklaşık yarım saatlik çalışmayla vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.



Öte yandan, kazaya neden olan sürücü Zarife A.'nın, eşinin iş yerindeki hasarı karşılayacağını belirtmesi üzerine iş yeri sahibi şikayetçi olmadı.