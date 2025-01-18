Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

İzmir'in Konak ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Güneş Caddesi 2642 Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait (İZSU), E.A. (48) yönetimindeki 35 VL 522 plakalı kamyon, freni boşalınca ev ve park halindeki iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken ev ve iki araçta hasar oluştu.