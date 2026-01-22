Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Metrelerce yükseklikten iş makinesi düştü

İzmir’in Buca ilçesinde freni boşalan iş makinesi yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüde asılı kalırken, kamyondaki iş makinesi metrelerce aşağı düştü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Freni boşalan iş makinesi yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, otomobil köprüde asılı kaldı.

Kaza, akşam saatlerinde Uçanyol mevkii Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konak yönüne ilerleyen iş makinesi yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, önünde seyir halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak köprüde asılı kaldı. Kamyonun kasasında bulunan iş makinesi ise metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan B.E. ve M.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, İ.B.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir kaza
