Freni boşalan minibüs faciaya neden oldu

Kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesinde yaşandı. R.K. yönetimindeki 02 D 8124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu. Kazada sürücü R.K. ile birlikte A.Ü., O.Y., A.Ö., H.Ö., H.I., O.K., A.I. ve M.Ö. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Sincik ve Kahta Devlet Hastanelerine kaldırdı. Durumu ağır olan A.I. ve M.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.