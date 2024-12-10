Freni boşalan minibüs faciaya neden oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Freni boşalan minibüs faciaya neden oldu
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Kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesinde yaşandı. R.K. yönetimindeki 02 D 8124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu. Kazada sürücü R.K. ile birlikte A.Ü., O.Y., A.Ö., H.Ö., H.I., O.K., A.I. ve M.Ö. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Sincik ve Kahta Devlet Hastanelerine kaldırdı. Durumu ağır olan A.I. ve M.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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