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Freni boşalan tanker eve çarptı

Büyükorhan ilçesinde boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eve çarptı

Freni boşalan tanker eve çarptı
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eve çarptı. Evde kimsenin bulunmayışı, olası faciayı önledi.

Kaza, Büyükorhan'ın Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Gönül yönetimindeki içi boş akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.

Tanker, yol kenarındaki Necati Oruç'a ait eve çarptı. Tankerin çarptığı evin duvarı yıkılırken, içeride kimsenin bulunmayışı olası faciayı önledi.

Kazada yaralanan sürücü Bülent Gönül, çağrılan ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Evde ve araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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