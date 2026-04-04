Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi... 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün su almak için araçtan indiği sırada freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu 200 metre boyunca araçlara çarparak ilerledi. Kaldırımda yürürken kamyonun altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda, freni boşaldığı öne sürülen 37 SK 477 plakalı hafriyat kamyonu yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket etti. 

SÜRÜCÜ SU ALMAK İÇİN ARAÇTAN İNMİŞTİ

Olay, sürücünün su almak amacıyla 37 SK 477 plakalı hafriyat kamyonunu durdurarak araçtan inmesiyle başladı. Sürücünün ayrılmasından kısa bir süre sonra freni boşaldığı iddia edilen ağır vasıta, kendiliğinden hareket etmeye başladı. Sokak üzerinde ivme kazanan kamyon, park halindeki ve seyir halindeki diğer araçlara çarpa çarpa yaklaşık 200 metre boyunca sürüklendi.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAŞLI ADAM KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun ilerleyişi sırasında, bölgedeki kaldırımda yaya olarak ilerleyen Sedat Çalk isimli yaşlı adam aracın altında kaldı. Çevredeki araçlara hasar vererek ilerlemeye devam eden kamyon, son olarak yol kenarında bulunan bir saha dolabına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak sokağı güvenlik şeridiyle trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sedat Çalk'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yetkililerin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli
