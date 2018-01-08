Freni patlayan TIR 5 katlı bir binanın 2. katına girdi. TIR sürücüsü son anda araçtan atladı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ne saldırı ne de patlamaydı. Freni boşalan TIR, evinin mutfağına girmişti.Olayın adresi Diyarbakır. Yenişehir İlçesinde Toplu Konut sitesinde bir markete malzeme götüren TIR, sabah saatlerinde freni boşalınca 5 katlı binanın 1 ve 2'nci katına çarptı. Sonra da evlerin içine girdi.Sürücü son anda araçtan atladı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Tonlarca ağırlıktaki TIR, çarptığı evlerde büyük çapta maddi hasar oluşturdu.Kaza sonrası, olay yerine gelen itfaye ekipleri TIR'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler tırın hızını kesen ağacı da kesmek zorunda kaldı. Polis de olayla ilgili tutanak tuttu.