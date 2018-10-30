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FSM köprüsünden atlayan taksiciden acı haber

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde bir taksi şoförü köprü üzerinde aracını durdurup kendini köprüden aşağıya attı. Deniz Polisi tarafından fark edilen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

FSM köprüsünden atlayan taksiciden acı haber

İntihar girişimi saat 14 sularında yaşandı.

Evli ve 1 çocuk sahibi olan olan taksici, FSM köprüsünün tam ortasında aracını durdurdu ve kendini denize bıraktı.

İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi Taksi şoförünün yaşadığını tespit etti ve hemen hastaneye kaldırdı.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan taksici hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adının Tahir Kanbay olduğu öğrenilen taksicinin neden intihar ettiği ise bilinmiyor.

 

Etiketler; #fsm #taksici #intihar
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