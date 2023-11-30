Fuarda Kusursuz Sahne Performansı! Engelsiz Yaşam Fuarına Düzce Belediyesi Damgası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"nin ilk gününe Düzce Belediyesi damga vurdu. 4 gün sürecek olan zirve için Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Beltur'un açtığı standlar fuarın ilk gününde büyük ilgi gördü.

Önemli İsimlerden Ziyaret

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Düzceli Hamza Cebeci, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı görme engelli Lokman Ayva ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi de Düzce Belediyesi standını yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi'nin standında engelli ve yaşlılara yönelik belediyenin yapmış olduğu hizmetler anlatılırken, BELTUR standında ise Kusursuz Kafe’de verilen hizmetlerin yanı sıra geçtiğimiz aylarda hizmete açılan glutensiz mutfağın tanıtımı yapıldı.

Standa gelen misafirleri Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşe Kılıç, Beltur Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Beltur Genel Müdür Yardımcısı Lale Çakır karşıladı.

Kusursuz Personellere Tam Not

Fuarın açılış konuşmalarının ardından, sahneyi Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de hizmet veren özel bireyler aldı. Kusursuz çalışanlar, Kafkas oyunu ile salondakilere coşku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika süren performansın sonunda fuar katılımcıları Kusursuz Kafe çalışanlarını ayakta alkışladı.

Fuar 3 Aralık Pazar Gününe Kadar Açık Olacak

Engelli ve yaşlıların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, 3 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak. Düzce Belediyesi İstanbul Fuar Merkezinde Salon 10'da ziyaretçilerini bekliyor olacak.