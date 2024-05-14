Fuhşa zorlanan 17 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli tutuklandı

Olay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle 1'i Kırgızistan uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Fuhşa zorlanan 17 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli tutuklandı
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Muğla'da Polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları tespit edildi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri kaydedildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Bodrum ve Antalya'da 4 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 17 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kırgızistan uyruklu Gulzade Akylbekova ile Mustafa Can Sarıca, Adnan Bilgin, Mehmet Altıntaş ve Emrah Gür tutuklandı.

"KISKAÇ-15" operasyonu: 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı"KISKAÇ-15" operasyonu: 6 FETÖ üyesi gözaltına alındıYurt
# fuhuş operasyonu # Baskın
Çok Okunanlar
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Öne Çıkanlar Rusya 3 koldan kuşattı Ukrayna geri çekildi! Rusya 3 koldan kuşattı Ukrayna geri çekildi! "KISKAÇ-15" operasyonu: 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı "KISKAÇ-15" operasyonu: 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı