Esenyurt'ta fuhuş için anlaştıkları kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran M.D, yol kenarında bekleyen bir kişiyle fuhuş için anlaşıp onu aracına aldığını söyledi.



Bu kişiye para vermek için durdukları sırada yanlarına gelen başka bir şahıs tarafından silah tehdidiyle 5 bin 90 lirasının alındığını öne süren M.D, şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını ve kimliklerini belirledi.



Ekiplerce gözaltına alınan A.S. ve A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.