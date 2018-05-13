Adana merkezli 10 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin Adana merkezli 10 ilde 7 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 26 şüphelinin işlemleri tamamlandı.



Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında "yasa dışı para kasası" olduğu öne sürülen iş adamı K.S'nin de bulunduğu 5'i tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Kuytul tutuklanmıştı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.



Vakıf tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira toplandığı ancak sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım temin edildiği belirlenmişti.



İkinci operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vakfa yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin elde edilen yeni deliller doğrultusunda 10 ilde 7 Mayıs'ta operasyonlar düzenlemişti.

Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti düzenlenen operasyonda vakfın il yöneticileri ile mali işleri yöneten sorumluları oldukları öne sürülen 26 zanlı yakalanmıştı.

Polis, zanlılardan bazılarının katılım bankalarındaki hesabında 8 yılda 80 milyon lira para hareketi olduğunu tespit etmiş, hesap sahiplerinin, Maliye Bakanlığı müfettişlerince sorgulanmasının ardından parayı hesaplarından çektikleri belirlenmişti.



Bir market zincirinde asgari ücretle çalışan zanlılardan G.K. ve V.D'nin katılım bankasındaki hesabında yaklaşık 7 milyon lira para olduğu ortaya çıkarılmıştı.



Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp sattıkları iddia edilmişti

Şüphelilerin, kurban bayramlarında, yardıma muhtaçlar için bağışlanan kurbanlıklardan sucuk yaptırıp satarak vakfa ortalama 4 milyon lira yasa dışı gelir sağladıkları öne sürülmüştü.

Vakfın nafaka gelirlerini artırmak için kurucu başkan Alparslan Kuytul'un bazı sözlerine yer verilen tanıtım filmi çektiği, yılda yaklaşık 1 milyon lira kazanç sağlandığı, toplanan paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmadığı iddia edilmişti.